В Сирии состоялось очередное российско-турецкое патрулирование

18 ноября состоялось восьмое по счету совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Боренков.

Он сообщил, что при движении по маршруту Айлишар-Холаки-Гарип в провинции Алеппо, патруль военной полиции с воздуха прикрывали боевые вертолеты РФ.

Генерал подчеркнул, что также проводится патрулирование в провинции Ракка. Осуществляется и воздушное наблюдение силами армейской авиации.