140 км в час и ребенок за рулем: безответственная мать погналась за хайпом

Следственный комитет проверит информацию о многодетной матери из Татарстана, которая посадила за руль своего 6-летнего сына. При этом автомобиль разогнался далеко за сотню. Жительница Набережных Челнов сама выложила в сеть видео опасной гонки. Кстати, нарушительница уже несколько раз сталкивалась с вниманием правоохранительных органов.

Набережные Челны. Иномарка на трассе стремительно набирает скорость. На спидометре сто десять. Сто двадцать. Ребенок за рулем упорно не отпускает педаль газа. Стрелка доходит до ста сорока километров в час. Один из сыновей жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой — постоянный герой скандальных роликов в ее социальных сетях.

Семь месяцев назад было что-то вроде пробного выезда. На коленях матери ребенок пытается впервые управлять автомобилем. Абсолютно всех своих детей, если верить активности в соцсетях, Алтынбаева с детства приучает к рулю.

Старший сын два года назад сделал первые повороты руля. Еще один потенциальный водитель – самый младший сын – на руках в ожидании кормления грудью. Мать при этом управляет автомобилем.

Последствия такой езды автомобилисты со стажем предсказывают без труда: под угрозой участники движения, но в первую очередь — сами дети. Семьей заинтересовались органы опеки.

Каждое видео, размещенное в социальной сети, набирает десятки тысяч просмотров. Под видео – сотни упрекающих комментариев с призывами перестать подвергать опасности детей и окружающих. Ответы Алтынбаевой на них все чаще удивляют своей наивностью и бескомпромиссностью. "Не считаю это нарушением, своих мальчишек я воспитываю одна и даю им посидеть за рулем", — откликается она.

Но большинство пользователей соцсетей ставят на Алтынбаевой клеймо блогера, одержимого хайпом. После размещения скандальных видео в сети она стала активно давать интервью федеральным СМИ, а количество подписчиков на ее странице возросло в разы. "Очень жаль, что в погоне за хайпом матери забывают о безопасности не только своей, но и окружающих, — комментирует Надежда Юшкина, координатор проекта "Русский мир – большая семья". — Кроме как безответственной ее никак не назовешь". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку.

Всем своим хейтерам Алтынбаева отвечает одной фразой – "вы не в праве меня судить". Судить по всей строгости закона ее все-таки могут, но только в случае несчастного случая на дороге. Пока же законодательство ограничивается лишь штрафом за неправильную перевозку детей.