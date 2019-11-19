Под Хабаровском ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков

В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом СМИ сообщили представители УТ МВД России по региону.

Как уточняется, данная лаборатория – крупнейшая на территории России. При ее ликвидации было изъято порядка 25 килограммов синтетических наркотиков и более 4 тонн прекурсоров для их производства, передает РИА Новости.

По данным полиции, лаборатория находилась под Хабаровском. Никакой другой информации пока не приводится.