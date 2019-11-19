Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов. По нему Федеральная служба судебных приставов получит полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторах и о кредитной истории граждан. Это необходимо для проверки сведений о нарушениях коллекторов при работе с должниками.

Минюст предлагает внести сразу несколько изменений в другие законы, поясняет РИА Новости. Среди них закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", законы "О связи", "О кредитных историях", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В частности, если изменения будут приняты, то в закон "О связи" внесут положение о предоставлении для ФССП России операторами связи информации о звонках коллекторов-нарушителей. Сейчас, как отметил глава службы судебных приставов Дмитрий Аристов, телекоммуникационные компании не дают службе информации о том, кому принадлежат номера мобильных телефонов потому, что это не предусмотрено законодательно.

Также ФССП по закону приставы получат данные о формирования кредитной истории (организации, являющейся заимодавцем по договору займа), о субъекте кредитной истории, о приобретателе права требования (в случае уступки права требования по договору займа (кредита) и других в целях проверки сведений о фактах нарушений в связи с возвратом просроченной задолженности.

При этом законопроект устанавливает обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, которая не подлежит разглашению.