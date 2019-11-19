В Татарстане мужчина, выдав себя за имама, женился на несовершеннолетней

В Татарстане возбуждены два уголовных дела в связи с заключением брака между несовершеннолетней девочкой и 29-летним мужчиной, сообщает Inkazan.ru.

Уголовные дела заведены и на "мужа", и на мать девочки. История вызвала резонанс после того, как Салихова назвали имамом местной мечети. Однако по официальным данным, он лишь принимал участие в деятельности сельской мечети. В Духовном управлении мусульман Татарстана также отрицают, что Салихов был имамом.

Весной в селе Лашманка Черемшанского района, Расул Салихов прочитал никах (обряд мусульманского бракосочетания), заключив исламский брак с 13-летней Камилей Асылгараевой. По словам адвоката девушки Руслана Нагиева, событие произошло с согласия ее родителей.

Отец девочки поставил условие, что после церемонии его дочь продолжит жить со своей семьей, а в дом мужа сможет переехать после достижения ей 16-летнего возраста.

Летом этого года к Салихову пришли сотрудники правоохранительных органов — его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

По словам адвоката, несколько экспертиз не подтвердили сексуальных контактов между Салиховым и Камилей. Адвокат заявил, что дело держится только на признательных показаниях пары, которые ранее заявляли о сексуальной связи.

Позже Нагиев сообщил, что девочка дала показания под давлением полицейских — якобы ее вынудили подписать протокол. Подозреваемого отправили под домашний арест после того, как и он, и девочка отказались от ранее данных показаний.

Тогда же было возбуждено дело в отношении матери девочки. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.