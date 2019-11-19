Пожар на территории компрессорного завода в Челябинске не коснулся основных цехов. Об этом со ссылкой на областное Управление МЧС передает ГТРК "Южный Урал".

Как известно, чрезвычайное происшествие случилось в Тракторозаводском районе города рано утром. Горожан взволновали пламя и черный дым, шедший с территории завода. Незамедлительно на место прибыли все спецслужбы, включая МЧС, скорую помощь, пожарных. Выяснилось, что загорелось помещение газовой котельной. Это отдельно стоящее здание, поэтому главные цеха завода не пострадали.

Возгорание было оперативно локализовано, пожар площадью 600 кв.м потушили, прокомментировали ЧП в пресс-службе МЧС. Трое сотрудников сами покинули здание, никто не пострадал.