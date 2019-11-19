Легковушка отправила маршрутный автобус в столб. Видео

В Алтайском крае легковой автомобиль не пропустил маршрутку, двигающуюся по главной дороге, врезался ей в бок и отправил ее в столб. Бетонная опора от удара надломилась и рухнула на микроавтобус.

Инцидент произошел в Бийске в воскресенье, 17 ноября. В аварии пострадал пассажир маршрутного автобуса, после осмотра врачи отпустили его домой.