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19 ноября 201912:12

Белоруссия - ОБСЕ: мы не будем менять избирательные законы по чьей-то указке

Global Look Press

МИД Белоруссии выразил сожаление, что миссии ОБСЕ не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов о прошедших в стране парламентских выборах, передает телеканал "Россия 24".

В пресс-службе ведомства заявили, что Белоруссия готова к конструктивной критике ОБСЕ, но не приемлет "безосновательное и тотальное шельмование" и не будет менять избирательное законодательство "по чьей-то указке".

В таком же ключе высказалась и глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Она заявила, что предварительная оценка наблюдателей ОБСЕ — поверхностная, односторонняя и недостаточно аргументированная.

Как сообщалось, при явке избирателей в 77,22% оппозиция в парламент нового созыва не прошла. В ОБСЕ обратили внимание на отмену регистрации некоторых кандидатов, непрозрачные урны, некорректную агитацию.

По мнению экспертов организации, все это свидетельствует об ограничении ряда основополагающих свобод, гарантированных конституцией Белоруссии. Однако такие выводы, по мнению белорусского Центризбиркома, бездоказательны. Лидия Ермошина добавила, что к предварительному отчету наблюдателей ОБСЕ нужно отнестись серьезно, но нужно "критически оценивать все, что там сказано".

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