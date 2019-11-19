Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 ноября 201913:41

Власти Сочи: введение электронных виз значительно увеличит приток иностранных туристов

ГТРК "Вести Сочи"

Власти Сочи рассчитывают на увеличение притока иностранных туристов после введения в России электронных виз. Об этом "Вестям Сочи" сообщил начальник Управления курортов и рекреационных ресурсов администрации курорта.

"По нашим прогнозам, после введения в России режима электронных виз турпоток на курорт должен значительно возрасти, так как подобная мера существенно упростит въезд в нашу страну иностранным гражданам. В частности, отдыхающие из-за рубежа смогут посетить наш город по упрощенной схеме на срок до 16 дней", — заявил Сергей Доморат.

Следует отметить, что несмотря на то, что Сочи в этом году не принимал никаких крупных соревнований, например, ЧМ по футболу, город сумел сохранить высокие показатели по туристическому потоку. С начала года курорт посетили почти 6 миллионов гостей. По планам властей, к концу года эта цифра вырастет до 6,5 миллионов человек.

Напомним, с этого года сочинский аэропорт расширил географию международных авиаперелетов, что в свою очередь вызвало рост числа зарубежных туристов. В настоящий момент момент курорт связывает авиасообщение с Израилем, Турцией, Латвией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, этим летом из Сочи открылись регулярные рейсы в Дубай.

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

Сейчас

14:38

Кремль: вопрос о "Яндексе" обсуждался, но не согласовывался

13:59

НАТО: передача кораблей Украине будет способствовать нормандским переговорам

13:37

Ростуризм рекомендует прекратить продажу туров в Сирию

12:33

В Москве пойман фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть 25 тысяч евро

11:27

МХТ имени Чехова опроверг информацию о госпитализации Верника

11:07

По факту исчезновения редактора "Интерфакса" возбуждено дело

10:14

Forbes назвал лучших работодателей России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

21 минута назад
1,5 тонны "синтетики" в месяц: крупнейшая в стране нарколаборатория маскировалась под ферму

1,5 тонны "синтетики" в месяц: крупнейшая в стране нарколаборатория маскировалась под ферму

55 минут назад
ЕСПЧ не увидел политического преследования Удальцова и Развозжаева

ЕСПЧ не увидел политического преследования Удальцова и Развозжаева

1 час назад

Трансляции

15:20

Заявление для прессы Дмитрия Медведева и Сергея Румаса
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Драка за крышу: против руферов, штурмовавших "Империю", возбуждено дело

Драка за крышу: против руферов, штурмовавших "Империю", возбуждено дело

37 минут назад
Роскомнадзор: СМИ отвечают за гиперссылки, которые они размещают

Роскомнадзор: СМИ отвечают за гиперссылки, которые они размещают

2 часа назад
"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

16 минут назад
Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

7 часов назад
Ростуризм рекомендует прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует прекратить продажу туров в Сирию

43 минуты назад
В Татарстане мужчина, выдав себя за имама, женился на несовершеннолетней

В Татарстане мужчина, выдав себя за имама, женился на несовершеннолетней

3 часа назад
Конопля без психоза: в России исследуют медицинскую марихуану

Конопля без психоза: в России исследуют медицинскую марихуану

2 часа назад
Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

50 минут назад
В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы избили офицера ФСБ

2 часа назад
Скандальное увольнение: сотрудница Госдепа подделала резюме и обложку журнала Time

Скандальное увольнение: сотрудница Госдепа подделала резюме и обложку журнала Time

3 часа назад
"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

5 часов назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

14.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

17 минут назад
Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

33 минуты назад
Российские камеры научились следить за водителем (и "стучать" на него в ГИБДД)

Российские камеры научились следить за водителем (и "стучать" на него в ГИБДД)

58 минут назад
Артем Дзюба: на Евро-2020 хотим пройти в четвертьфинал и даже дальше

Артем Дзюба: на Евро-2020 хотим пройти в четвертьфинал и даже дальше

1 час назад
У мужчины развилось опасное заболевание после смены постельных принадлежностей

У мужчины развилось опасное заболевание после смены постельных принадлежностей

1 час назад
В доме на отшибе якутского села мать на 2 дня оставила четверых детей и ушла пьянствовать

В доме на отшибе якутского села мать на 2 дня оставила четверых детей и ушла пьянствовать

1 час назад
Концепты нового плацкарта покажут пассажирам по всей России

Концепты нового плацкарта покажут пассажирам по всей России

1 час назад
В Москве пойман фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть 25 тысяч евро

В Москве пойман фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть 25 тысяч евро

1 час назад
Пенсионерка влюбилась в виртуального архитектора и потеряла квартиру

Пенсионерка влюбилась в виртуального архитектора и потеряла квартиру

2 часа назад
Обзор Honor 9X Premium: широкоугольник вместо NFC

Обзор Honor 9X Premium: широкоугольник вместо NFC

2 часа назад
После прохода первого поезда начнут продажи коллекционного вина "Крымский мост"

После прохода первого поезда начнут продажи коллекционного вина "Крымский мост"

2 часа назад
Белоруссия - ОБСЕ: мы не будем менять избирательные законы по чьей-то указке

Белоруссия - ОБСЕ: мы не будем менять избирательные законы по чьей-то указке

2 часа назад
Актер Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации

Актер Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации

2 часа назад
По факту исчезновения редактора "Интерфакса" возбуждено дело

По факту исчезновения редактора "Интерфакса" возбуждено дело

3 часа назад
Стало известно, как в России будут продавать "красивые" номера

Стало известно, как в России будут продавать "красивые" номера

3 часа назад
Соломина положили в больницу с высокой температурой

Соломина положили в больницу с высокой температурой

3 часа назад
Офицер ФСИН забил арматурой приехавшую к нему возлюбленную

Офицер ФСИН забил арматурой приехавшую к нему возлюбленную

3 часа назад
Forbes назвал лучших работодателей России

Forbes назвал лучших работодателей России

4 часа назад
Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

4 часа назад
Лекарство от подагры спасет от повторных инфарктов

Лекарство от подагры спасет от повторных инфарктов

4 часа назад
Ушла в гости: москвичка на несколько дней оставила восьмерых больных детей с пьяной бабушкой

Ушла в гости: москвичка на несколько дней оставила восьмерых больных детей с пьяной бабушкой

4 часа назад
Территория общего пользования: "скандальный" сквер в Екатеринбурге вернули горожанам

Территория общего пользования: "скандальный" сквер в Екатеринбурге вернули горожанам

5 часов назад
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

5 часов назад
Суперкомпьютер "Сбербанка" вошёл в первую тридцатку мирового рейтинга

Суперкомпьютер "Сбербанка" вошёл в первую тридцатку мирового рейтинга

6 часов назад
Золото, олово и моллюски: археологи нашли на Крите минойскую пурпурную ферму

Золото, олово и моллюски: археологи нашли на Крите минойскую пурпурную ферму

6 часов назад
Apple пригласила прессу на презентацию 2 декабря

Apple пригласила прессу на презентацию 2 декабря

6 часов назад
Военные Израиля перехватили четыре снаряда над Голанскими высотами

Военные Израиля перехватили четыре снаряда над Голанскими высотами

7 часов назад
Топ-7 популярных направлений для новогодних путешествий с детьми

Топ-7 популярных направлений для новогодних путешествий с детьми

7 часов назад
Американский приятель Бутиной признался в махинациях

Американский приятель Бутиной признался в махинациях

8 часов назад
Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

10 часов назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

18 часов назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

18.11.2019 09:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку