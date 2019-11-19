В РАМТе оценили работу молодых режиссеров

Одним из первых подвел итоги года Российский академический молодежный театр. Накануне в РАМТе прошла Церемония закрытия фестиваля "Уроки режиссуры", организованного в рамках Биеннале театрального искусства.

Напомним, что в конкурсной программе участвовали постановки последних двух сезонов 16 режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет. Их работу оценивало жюри, в состав которого вошли мэтры отечественной сцены Алексей Бородин, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Георгий Исаакян, Григорий Козлов, Борис Морозов.

Премию в номинации "За злободневность темы и решения" из рук художественного руководителя РАМТа Алексея Бородина получил режиссер Семен Серзин, поставивший в Театре им. Федора Волкова в Ярославле спектакль "Человек из Подольска".

Премии в номинации "За дерзость и отвагу в работе с литературным текстом" был удостоен режиссер Егор Перегудов за спектакль "Один день в Макондо" в СТИ, поставленный им по роману "100 лет одиночества" Габриэля Гарсии Маркеса. Награду Перегудову вручил директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм" Александр Быков.

Премию с формулировкой "За новую и вечную театральность" режиссер и педагог Дмитрий Крымов вручил постановщику спектакля "Зобеида" (РАМТ) Олегу Долину.

Наградой лауреатам стали символ Биеннале театрального искусства — статуэтка Арлекина и денежные гранты на постановку нового спектакля спектакля.

По результатам голосования "Приз зрительских симпатий" отдали режиссеру Алексею Ермилышев, чей спектакль "Загадочное ночное убийство собаки" идет в Архангельском театре драмы. Алексей Ермилышев получил грант на гастроли спектакля в регионах России

Представления фестиваля "Уроки режиссуры" посетили 60 тысяч человек.