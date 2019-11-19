Недостаточно доказательств: Швеция прекратила дело Ассанжа

Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала прокурор Ева-Мари Перссон, ссылаясь на данные дополнительного расследования, проведенного летом и осенью 2019 года.

По ее словам, устные показания за давностью лет не являются убедительными: "память ухудшается по естественным причинам".

Перссон сообщила, что не собирается допрашивать самого Ассанжа, поскольку, по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства уголовного дела.

В 2010 году Ассанжа в Швеции обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах, после чего он был вынужден с июня 2012 года скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь принудительной высылки в скандинавскую страну.

В апреле 2019 года британская полиция задержала его по запросу США, где правозащитника обвиняют в шпионаже и раскрытии тайной информации. После этого лондонский суд приговорил Ассанжа к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. 2 мая 2019 года начались слушания по вопросу об его экстрадиции в Соединенные Штаты, где по предъявленным обвинениям журналисту грозит многолетнее заключение.