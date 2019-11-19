Сводный хор из тысячи человек исполнит песни Александры Пахмутовой

Сводный хор почти из тысячи человек исполнит песни народной артистки СССР Александры Пахмутовой на гала-концерте финалистов Всероссийского хорового фестиваля в пятницу, 22 ноября. Данное событие приурочено к 90-летию российского композитора.

В праздничном концерте примут участие детские и взрослые хоровые коллективы из Москвы, Подмосковья, Казани, Тюмени, Владимира и других городов России. Также произведения Пахмутовой исполнят солистка Большого театра Агунда Кулаева, заслуженная артистка России Татьяна Петрова, артисты Молодежной программы Большого театра России и многие другие.

Тысячный хор выступит в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина, сообщает ТАСС.

Александра Пахмутова отмечала юбилей 9 ноября. Композитора лично поздравил президент России Владимир Путин. Он приехал на большой концерт артистки, где наградил ее высшей наградой страны — орденом Андрея Первозванного.

Концерт Александры Пахмутовой в Большом театре. Фотолента