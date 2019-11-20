Более двух десятков мигрантов обнаружили в рефрижераторе на пути в Британию

По меньшей мере 25 мигрантов обнаружили в грузовике-рефрижераторе на пароме в Нидерландах, который должен был отправиться в Великобританию; среди них был ребёнок. Все они живы.

В помещении рефрижератора температура опускается до минус 25 градусов. То, что внутри него находятся люди, стало понятно, когда паром находился на пути в Великобританию. Он вынужден был вернуться в Голландию.

Два человека из 25 отправлены в больницу, остальные находятся в полицейском участке. Предположительно, это были беженцы из азиатских стран. Водитель грузовика-рефрижератора тоже арестован; еще не ясно, знал ли он о том, что у него были спрятаны люди.