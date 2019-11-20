Сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем отборочном матче

Сборная России по футболу завершила отборочный турнир чемпионата Европы 2020 крупной выездной победой над командой Сан-Марино 5:0. Наша команда заняла второе место в группе I.

Наша команда вышла вперед на третьей минуте после удара Далера Кузяева. На 19 минуте российские футболисты развили успех. Мяч в ворота Альдо Симончини отправил Сергей Петров. Несмотря на большое количество голевых моментов, созданных россиянами, в первом тамйе счет не изменился.

После перерыва Алексей Миранчук после навеса Сергея Петрова головой отправил мяч в ворота хозяев. Затем цели достиг сильный удар Алексея Ионова. Вышедший на замену Николай Комличенко после паса Петрова забил свой первый мяч в составе сборной. Очень старался забить Артем Дзюба, но мяч после его ударов не хотел идти в ворота. Когда же наш капитан отправил мяч в сетку, но перед этим угодил в офсайд.

Сборная России ограничилась пятью голами в ворота команды Сан-Марино. Наша команда набрала 24 очка в 10 матчах и стала лучшей из всех команд, занявших вторые места в группах.