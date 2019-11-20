Российские деятели культуры откликнулись на призыв по спасению Венеции

Наводнение в Венеции повредило напольные мозаики и мраморные колонны в соборе Святого Марка. Хранители говорят об огромном вреде морской воды: соль способна разрушить несущие конструкции. Местные власти оценивают ущерб в миллиард евро. Восстанавливать город-памятник взялись всем миром.

Опера "Тоска" Джакомо Пуччини – о тех временах, когда Италия еще была разрознена. Арию Каварадосси солист Мариинского театра исполнил в посольстве республики в знак того, что пришло время объединиться, но не просто одной стране, а всему миру. Маэстро Валерий Гергиев стал первым артистом с мировым именем, кто откликнулся на призыв Италии о помощи в восстановлении Венеции.

"Пострадали коллеги наши, театр Ла Фениче. Насколько мы знаем, там пострадали механизмы, которые позволяют давать спектакли. Если на полтора метра затопление, то это вопрос многих-многих месяцев восстановления, может быть, даже лет", — говорит Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра

Возможность организовать благотворительный концерт посол Италии в России и прославленный дирижер обсуждали на минувшей неделе на культурном форуме в Петербурге. Изначально рассматривали декабрь, но артисты решили, что медлить нельзя. Валерий Гергиев обратился с призывом поддержать жителей Венеции к российским топ-менеджерам, которые входят в попечительский совет Мариинки, и всего за три дня успели собрать больше миллиона евро.

"Россия – страна великой культуры, Венеция – это физическое воплощение культуры. Я думаю, во многом поэтому россияне так быстро проявили широту своей души, чтобы спасти этот памятник мировой культуры. Надеюсь, примеру широкого жеста маэстро Гергиева и других россиян последуют во всем мире", — заявил Паскуале Терраччано, посол Италии в России.



Венеция пытается прийти в себя после бедствия, но пока по историческому центру города передвигаться можно только в рыбацких сапогах. Власти Италии нашли еще 65 миллионов евро в добавок к тем двадцати, что ранее были выделены на восстановление города. Открываются первые лавки, их владельцы надеются, что чиновники хотя бы немного помогут им, ведь сувенирный бизнес рискует просто закрыться. Свои вопросы есть и у тех, кому предстоит побороться за сохранность жемчужин венецианской архитектуры. Наводнение повредило мозаики и колонны собора Святого Марка.

"Знаете, это такое смешанное чувство: грусть в сочетании с разочарованием и попытками найти выход из ситуации. Мы должны решить эту проблему, это не должно повториться", — говорит Мауро Фронджиа, финансовый директор собора Святого Марка.

Со всей Италии в Венецию уже приехали больше трех тысяч школьников, которые готовы уже сейчас приступить к спасению города. В интернете свою помощь предлагают и профессионалы; строители, электрики и другие специалисты пишут о том, что готовы бесплатно помогать тем, кто столкнулся с бедой. Говорить о том, сколько времени Венеции понадобится на то, чтобы вернуться к обычной жизни, местные чиновники пока не берутся, зато предполагают, что ущерб от наводнения превысит миллиард евро.