Немцы и голландцы расправились с соперниками

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы в группе С. Сборная Германии разгромила команду Северной Ирландии 6:1, а голландцы забили пять безответных мячей в ворота эстонской сборной.

Сборная Северной Ирландии первой добилась успеха во Франкфурте-на-Майне. Мяч в ворота Марка-Андре тер Стегена отправил Майкл Смит. Но этот гол разозлил немцев. Серж Гнабри сравнял счет, а незадолго до перерыва Леон Горецка вывел команду Германии вперед. После перерыва преимуществе немецкой сборной стало подавляющей. Гнабри забил еще два мяча и записал на свой счет хет-трик. Свой второй мяч забил Горецка. Точку в матче поставил Юлиан Брандт.

Сборная Голландии в Амстердаме не оставила шансов команды Эстонии – 5:0. Три гола на свой счет записал Джорджиньо Вейналдум. Один мяч на счету защитника Натана Аке. Первый гол в составе сборной Нидерландов забил 18-летний новичок Майрон Боаду.

Сборная Германии набрала 21 очко и выиграла турнир в группе С. Вышла в финальную часть сборная Голландии, завершившая турнир на втором месте с 19 очками. У команды Северной Ирландии 13 очков. 4 очка у команды Белоруссии, 1 – у сборной Эстонии.