Баскетболисты "Зенита" и "Химок" уступили в матчах Евролиги

Прошли матчи девятого тура баскетбольной Евролиги. "Зенит" из Санкт-Петербурга и подмосковные "Химки" проиграли свои встречи.

"Зенит" играл в Испании с местной "Валенсией" и уступил 90:94. Петербуржцы выиграли три первых четверти 16:15, 22:18, 25:24, но провалили четвертую 27%37. "Зенит" проиграл четвертую встречу подряд и с двумя победами занимает последнее 18 место.

"Химки" также играли в Испании, а именно в Мадриде со знаменитым "Реалом". Хозяева паркета были сильнее в трех первых четвертях 31:25, 34:17, 27:14 и могли позволить себе проиграть последнюю 12:20. В итоге крупная победа мадридцев 104:76. После девяти туров у "Химок" 6 побед и 3 поражения, и они занимают седьмое место.