"Сент-Луис" обыграл "Тампа-Бэй" и прервал серию поражений

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграно еще четыре встречи. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" выиграл у "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:1.

"Блюзмены" прервали серию из трех поражений и смогли обыграть "молний", ворота которых защищал Андрей Василевский. Российский вратарь отразил 31 бросок. Что касается остальных наших хоккеистов, то ни Иван Барбашев и Клим Костин (оба "Сент-Луис"), ни Михаил Сергачев и Никита Кучеров ("Тампа") результативных действий не совершили.

Андрей Свечников из "Каролины Хэррикейнс" забросил свою девятую шайбу в сезоне, чем помог своей команде выиграть в гостях у "Чикаго Блэк Хоукс" со счетом 4:2. "Виннипег Джетс" также на выезде выиграл у "Нэшвилл Предаторз" 2:1. "Даллас Старз" на своем льду разгромил "Ванкувер Кэнакс" 6:1. Однако нападающий "Далласа" Александр Радулов не участвовал ни в одном из шести голов своей команды и заработал две минуты штрафа. Не набрал очков и его товарищ по команде Денис Гурьянов.