Все в МФЦ: к 2024 году госорганы прекратят прием граждан

К 2024 году функцию предоставления гражданам любых госуслуг полностью возьмут на себя многофункциональные центры (МФЦ), а государственные органы прекратят очный прием населения. Такие нововведения содержатся в новом законопроекте, разработанном Министерством экономического развития РФ. Исключение составят "неустранимые случаи", которые правительство перечислит позднее.

Как пояснил газете "Известия" заместитель министра экономического развития Савва Шипов, документ закладывает новую философию взаимодействия человека с государством и закрепляет основной принцип: получение госуслуг должно быть максимально удобным для людей.

"Если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя", — подчеркнул он.

Согласно документу, получить помощь можно будет в любом МФЦ, независимо от места прописки и пребывания. Планируется, что часть услуг будет предоставляться, опережая фактическое обращение граждан (например, в день 45-летия гражданину предложат подписать уже заранее сформированный запрос о смене паспорта). Кроме того, МФЦ смогут привлекать к работе негосударственные организации, например, кредитные.

Также планируется перевести все процессы, связанные с предоставлением госуслуг, в электронный вид, чтобы граждане могли получить их онлайн. Для этого будут созданы облачная платформа и реестр информационных взаимодействий, а бумажные документы россиян оцифрованы.