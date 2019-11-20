В Тамбовской области запустят производство по глубокой переработке зерна

В Тамбовской области в городе Уварово откроют первый в регионе завод по глубокой переработке зерна. Из фуража, который аграрии считали балластом, будут производить белковый кормовой продукт с высоким содержанием протеина.

Как передает "Вести Тамбов", новое предприятие пока единственный резидент индустриального парка на территории бывшего химзавода. Столичный инвестор полтора года осваивал пространство завода - часть зданий возвели с нуля, а крепкие постройки прошлого века отреставрировали.

На сегодняшний момент в эксплуатацию ввели первую очередь завода мощностью 50 тонн зерна в сутки. Через три года, к 2023-му здесь же появятся еще два модуля, и производительность увеличится втрое. Таким образом жители Уварова получат порядка 50 новых рабочих мест. Кроме того, в областном техникуме планируют открыть дополнительные специальности для подготовки узкопрофильных работников завода.