Синоптики назвали регионы России, где будет теплый декабрь

В Гидрометцентре России дали долгосрочный прогноз погоды на первый месяц зимы.

Ожидается, что в декабре в северной части европейской территории России (в том числе в Москве и Подмосковье), на Урале и на севере Красноярского края средняя температура воздуха будет​ выше нормы.

На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение от температурных норм маловероятно.

А вот в Якутии декабрь может оказаться гораздо холоднее обычного, хотя там в это время и так бывают морозы ниже 40 градусов, рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко. При этом он отметил, что данный прогноз является предварительным, а уточненные данные поступят позже.

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предсказал России "еврозиму" в худшем своем проявлении: сырость, слякоть и ледяные дожди.