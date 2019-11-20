Сенаторы предлагают штрафовать за шум в ночное время

Нарушающих тишину и покой в ночное время (с 23 часов вечера до 7 утра) предлагается привлекать к ответственности – наказывать штрафами от одной до трех тысяч рублей.

С такой инициативой выступил Совет Федерации, пишут "Известия".

В письме, адресованном комиссии по разработке документа, поясняется, что на данный момент федерального закона о тишине нет — есть лишь региональные законы, запрещающие нарушать тишину и покой граждан в ночное время.

В связи с этим сенаторы предлагают дополнить главу14 проекта нового КоАП еще одним пунктом, в котором за нарушение тишины в ночное время (например, слишком громкое пение или громко включенные звуковоспроизводящие устройства) предусматривались бы штрафы, а жильцы имели бы право вызвать полицию.

В целом речь идет о любых действиях, которые (независимо от уровня шума) "нарушают право на отдых в жилище граждан". При этом отмечается, что действие статьи не должно распространяться в том случае, если тишина в ночное время нарушается в ходе пресечения правонарушений, ликвидации ЧС, а также проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников, передает РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что пока шум в ночное время, как правило, остается безнаказанным.