Легковушка сбила бабушку с внучкой на тротуаре в Егорьевске

Три человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в результате аварии в подмосковном Егорьевске. Момент наезда "Лады" на пешеходов сняла камера наблюдения.

ДТП произошло днем 19 ноября на углу улицы Антипова и проспекта Ленина. Водитель Ford Focus при повороте не уступил дорогу двигавшемуся на высокой скорости ВАЗ-2113. От удара в бок отечественную легковушку выбросило на тротуар, где она сбила трех человек и врезалась в столб.

Травмы получили бабушка и двухлетняя девочка, в настоящее время они находятся в больнице. Третьему пострадавшему пешеходу помощь оказали на месте.