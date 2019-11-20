На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В Новокубанском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней. Накануне в правоохранительные органы Новокубанского района поступило сообщение о безвестном исчезновении 9-летней девочки.

По факту исчезновения малолетней Новокубанским межрайонным следственным отделом была незамедлительно начата доследственная проверка. К поискам девочки были привлечены полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители. В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.

Как сообщает ГТРК "Кубань", ребенка доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. С учетом места обнаружения ребенка, а также наличия телесных повреждений следователи возбудили уголовное дело. За ходом и результатами расследования дела будет лично следить руководитель краевого управления СКР Вадим Бугаенко.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, а также проводятся следственные действия на определение лица, совершившего преступление. Кроме того, будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, и органам осуществляющих надзор за несовершеннолетними.