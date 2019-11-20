Новосибирский инженер создал летающую реплику американского самолета 1920-х годов

Новосибирец Артем Яшанин собрал летающую реплику американского самолета Pietenpol Air Camper двадцатых годов прошлого века. Для фюзеляжа инженер использовал американский чертеж. Остальные детали он изготавливал самостоятельно, — сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ НЭТИ.

"Я немного поменял профиль, поэтому аппарат нельзя назвать точной копией оригинальной модели. Проект является скорее вариацией на тему. Работа над созданием самолета велась на протяжении нескольких лет. В ней мне помогал отец. В прошлом он был военным летчиком и руководителем авиамодельного кружка. Строили в свободное от работы время", — рассказал Артем Яшанин.

Как отмечает инженер, больше всего сложностей возникло при поиске подходящего двигателя. Поэтому вместо авиационного двигателя в крылатую машину пришлось установить переделанный автомобильный, от Subaru EJ-20, который был отремонтирован и адаптирован для установки. Теперь он будет обслуживаться по всем авиационным нормам.

Самолет уже прошел регистрацию и получил сертификат лётной годности. Кроме того, машина прошла проверку летчика-испытателя Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина.