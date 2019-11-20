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20 ноября 201914:22

Путин призвал повысить рост реальных доходов россиян

Выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!", президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты россиян растут, но реальные располагаемые доходы стоят на месте, передает телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что один из ключевых индикаторов экономического развития -реальные доходы населения​​​. "Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте", — заявил президент.

Как отметил глава государства, ситуацию нужно менять, добавив, что "это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь пока весьма скромные".

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