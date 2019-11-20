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20 ноября 201914:20

Морская военная полиция проведет первые учения

мультимедиа.минобороны.рф

Первые учения морской военной полиции начнутся 21 ноября в Севастополе. Они пройдут в рамках сборов командиров новых подразделений, рассказал заместитель начальника управления военной полиция РФ Виталий Кох.

Также военачальник рассказал, что в 2020 году создадут центр подготовки морских полицейских, пишет агентство ТАСС. Сейчас командование рассматривает два места, где будет проходить обучение: Владикавказ и Севастополь. В первом организуют теоретическую подготовку, во втором — практическую.

Подразделения морской военной полиции были сформированы на всех российских флотах в 2019 году. Они занимаются патрулированием прибрежной зоны, охраной правопорядка и защитой особо важных объектов.

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