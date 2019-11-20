Путин: мне кажется, Зеленский человек симпатичный и искренний

Президент России Владимир Путин считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", — заявил Путин, отвечая на вопросы в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!". Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Говоря о ситуации в Донбассе, российский лидер выразил надежду, что Зеленский действительно пытается изменить сложившееся положение к лучшему. В частности, об этом свидетельствуют определенные шаги по разведению сил и средств в двух населенных пунктах.

"На мой взгляд, (Зеленский) реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю", — отметил Владимир Путин.

9 декабря в Париже запланировано проведение саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что подготовка к нему активно ведется и уже вступила в завершающую стадию. При этом представитель Кремля отказался прогнозировать итоги саммита. По его мнению, не стоит ни завышать, ни занижать ожидания.