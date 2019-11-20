Мать восьмерых брошенных детей просит соцслужбу забрать их

Москвичка, которая оставила под присмотром бабушки восьмерых детей, обратилась в социальную службу с просьбой забрать их до улучшения жизненной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В настоящее время несовершеннолетние находятся в медицинском учреждении, у всех зафиксирована острая респираторная вирусная инфекция. По данным департамента, мать детей написала заявление, в котором просит забрать их в социальное учреждение, пока не улучшится ее жизненная ситуация.

Ранее сообщалось, что в однокомнатной столичной квартире под присмотром нетрезвой бабушки были оставлены восемь детей, возраст которых составляет от 6 месяцев до 8 лет. Их обнаружила патронажная сестра. Она обратилась в службу скорой помощи, после чего в квартиру был направлен инспектор отдела по делам несовершеннолетних, а затем был составлен акт о безнадзорности. Однокомнатная квартира скорее напоминала заброшенный склад. Сама мать ушла в гости.

При этом отмечается, что детьми занимались, они ходили в детский сад и школу, были привиты. Но семья с сентября 2018 года состоит на профилактическом учете.

По данным пресс-службы, в настоящее время в отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс". Речь идет о статье "оставление в опасности".

Анна Кузнецова прокомментировала данную ситуацию. По ее словам, внимание государства должно возрастать к многодетным семьям. В этом случае помощь маме очень нужна и важна. Кузнецова отметила, что они следят за развитием ситуации и готовы оказать необходимое содействие.