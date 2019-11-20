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20 ноября 201920:56 Александр Христенко

Снижение безработицы и рост доходов: итоги первого дня форума "Россия зовет!"

Снижение безработицы и рост доходов: итоги первого дня форума "Россия зовет!"

Безработица в России сократилась до самых низких значений в современной истории, а инфляция в начале будущего года может оказаться ниже трех процентов. Тем не менее, правительству нужно переломить ситуацию с располагаемыми доходами россиян, которые остаются неизменными, несмотря на рост зарплат. Обо всем этом Владимир Путин говорил сегодня, 20 ноября, на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Глава государства выступил перед капитанами мирового бизнеса, обрисовав общее состояние российской экономики и ее перспективы. Впрочем, политики разговор тоже коснулся.

Судя по рекордному количеству участников (две с половиной тысячи человек с шести континентов) всем действительно важно было услышать, куда зовет Россия, и они точно знали, что получат исчерпывающий ответ. Президент традиционно приезжает на инвестиционный форум ВТБ, где была организована панельная дискуссия.

"Андрей Леонидович, Вы — хозяин мероприятия. Можно я два вопроса задам, оба интересные?", — обратился к председателю правления ВТБ Андрею Костину директор Prosperity Capital Management Александр Бранис. На это руководитель ВТБ ответил: "Да. Тут настоящий хозяин пришел, Владимир Владимирович, поэтому я у него помощником буду, ладно?". На это Владимир Путин ответил:

У нас нет хозяев, у нас нет подчиненных. Мы здесь все в равных положениях, несмотря на то, что нас загнали, как называется у вас? На панель. Лучше на подиум.

От президента инвесторы ждали сигналов того, в каком направлении будет развиваться российская экономика. В первую очередь, Владимир Путин говорил о цели — повыcить благосостояние граждан:

"Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении. Однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства. И результаты здесь, конечно, пока весьма скромные".

Экономический эффект должны дать национальные проекты. Это дороги, инфраструктура, демография, здравоохранение, образование, наука — всего 12 направлений, на которые запланированы впечатляющие даже иностранцев 26 триллионов рублей.

"У нас нет цели истратить, во что бы то ни стало, эти деньги. Нам результат нужен от этих расходов. Мы пошли на то, чтобы увеличить даже НДС, и для нас чрезвычайно важно, чтобы эти средства, которые мы собрали для реализации национальных проектов, были истрачены эффективно", — заявил Владимир Путин.

Как эффективнее тратить? А может все же лучше копить? Об этом традиционно горячо спорили руководители финансового блока — нынешние и бывшие. Вот и в этот раз вспомнили про знаменитую кубышку Кудрина, которая пригодилась во время кризиса 2008. Впрочем, теперь глава Счетной палаты Кудрин разделяет позицию правительства, что можно больше тратить. Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил: "Как Алексей Леонидович стал деньги тратить хотеть! А раньше, когда был министром финансов, не допросишься никогда". На это председатель Счетной палаты возразил: "В отношении того, как я был министром и как я жалел деньги существует миф".

В любом случае все согласны, что просто разбрасываться деньгами нельзя, иначе они обесценятся, а вместе с ними и все уже достигнутые результаты.

Низкая инфляция, госдолг, предсказуемый курс — это все то, над чем работало правительство и что действительно функционирует хорошо. Но это условия для роста, который как раз обсуждали на форуме.

Импульс к качественному развитию дали, как ни странно, западные санкции. Иностранное пришлось менять на свое и оказалось, что во многих областях Россия способна производить конкурентный продукт. Это приносит стране дополнительные доходы от экспорта и, конечно придает, уверенности в своих силах.

"Вы знаете, я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно публично: после того, как первые шаги в этом санкционном, так сказать, списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте, в отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, в научно-исследовательских институтах. Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике. Но есть, конечно, и минусы, но они являются минусами для всех. Просто они исчисляются миллиардами долларов. Вы знаете эффект бумеранга. Взяли запретили, допустим, своим компаниям, я уже говорил об этом, работать на шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали-то? Сами себя и наказали, в ногу себе выстрелили и все", — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Те, кому запретили, при всем желании вернуться к нам не могут. Те, кто ушел за компанию или поддавшись панике, уже снова на российском рынке. Андрей Костин рассказал: "Я подсчитал, что с момента введения антироссийских санкций, доля американских инвесторов в иностранных инвестициях в Россию, в частности, в наш фондовый рынок и так далее, увеличилась с 40 до 50 процентов. Значит несмотря ни на какую риторику и жесткую политическую линию, санкции Соединенных Штатов, американские инвесторы наращивают свое участие в российской экономике, а не наоборот".

Россия открыта к диалогу с США по всем вопросам, будь то стратегическая стабильность, либо экономическое сотрудничество. Но Штатам пока не до того.

"Мы готовы к этому настолько, насколько к этому готовы наши американские партнеры. Но мы видим, что происходит там до сих пор. Слава Богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединенных Штатах. Теперь Украину обвиняют. Ну, пускай там разбираются между собой", — заявил Владимир Путин.

Союзникам Америки долгое время казалось, что хаос в США отражается только на России и вообще явление временное. Но чем дальше, тем больше в Европе приходит осознание, что даже НАТО уже не тот.

"До сих пор Соединенные Штаты говорили: мы для вас являемся зонтиком от советской угрозы, а вы должны за это заплатить. Сегодня это не очень работает. Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно. Поэтому и Соединенные Штаты должны будут предпринять какие-то шаги для изменения качества своего отношения с союзниками, в рамках НАТО даже. Недостаточно теперь сказать: "Мы вас защищаем — платите". Ну зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса и поддержание рабочих мест в США? Они свой будут развивать. Вот они так сейчас и об этом и говорят. Поэтому здесь тщательнее надо, ребята", — сообщил Владимир Путин.

Штаты активно работают локтями и на мировом энергетическом рынке, куда ворвались со своими сланцами:

"Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них цап-царап. Посмотрим, заинтересованы мы в этом сегодня или нет. Или задешево купим. Но мы работаем над этим, работаем и самостоятельно. Это я пошутил, а то сейчас раструбят на на весь мир "цап-царап". Делать это совсем не обязательно. Я поэтому и поправляюсь. Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа, они являются, без всякого преувеличения, варварскими. Они уничтожают экологию. И в некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, там у граждан из крана идет не вода, а черная жижа. Вот такая добыча, несмотря на всевозможные экономические преимущества, нам не нужна, мы на это не пойдем никогда".

Россия вообще уже не так зависит от нефти, в том числе благодаря устойчивости, которую ей придали грамотные действия регуляторов. Владимир Путин прокомментировал: "Думаю, что в целом ситуация у нас точно находится под контролем. И правительство, и Банк России с точки зрения проведения денежно-кредитной, макроэкономической политики — их оценка, безусловно, удовлетворительная". На это Костин возразил: "Вы сказали, что работа Центрального банка удовлетворительная. Это вы ему 3 поставили?". Глава государства пояснил: "Это смотря по какой системе. Мы учимся по трехбалльной, тогда это будет отлично". Председатель правления ВТБ был удовлетворен ответом, отметив, что в противном случае в ведомствах могли бы расстроиться. На это Путин ответил, что никто не расстроится, поскольку там работают крепкие девушки и ребята.

Но в зале, как оказалось, интересовались и крепкими парнями. С неожиданным вопросом обратился иностранный инвестор, занимающийся, как выяснилось, боевыми искусствами:

— Как можно потренироваться с великим Александром Карелиным?

На это Владимир Путин ответил: "Лучше этого не делать, потому что он остается в очень хорошей форме". В такой же форме российская макроэкономика, согласились участники. Над остальным правительство обещает работать.

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