Москва выиграла динамовское дерби у Риги на последней секунде

Матчем в Риге между местным "Динамо" и его одноклубниками из Москвы завершился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Как и две других встречи этого вечера в динамовском дерби также дело дошло до дополнительного времени. В овертайме победу праздновали гости – 4:3.

Игра разложилась на три периода и в них случились три отрезка, когда одна из команд выходила вперед, а другая тут же отыгрывалась. Сначала на 27-й минуте Макмиллан вывел Ригу вперед, но буквально через 2 минуте Хиетанен восстановил равновесие.

Затем в конце второго периода Тарасов сделал счет 2:1 в пользу Москвы, но на 41-й минуте Редлихс сравнял счет. Наконец, на 49-й минуте Сотниекс снова дал шанс своей команде, но гости сделали счет 3:3 после точного броска Чайковски. Овертайм получился упорным и победу динамовцам Москвы принес Шипачев на последней (!) секунде дополнительного времени.