В Поволжье пресечена деятельность рыбных браконьеров с учеными степенями

Браконьерство под видом исследований. В Волгоградской области задержаны 11 человек, которых подозревают в незаконной добыче рыбы. Группировка использовала документы, разрешающие вылов в научных целях. Однако добычу — не изучали, а продавали. Преступники действовали с размахом. В их сети попадали даже краснокнижные виды.

Вместо исследований, занимались браконьерством. В Волгоградской области задержали 11 местных жителей, которые незаконно рыбачили в Цимлянском водохранилище. Организатором группировки, по данным МВД, оказался сотрудник научно-исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства.

"Злоумышленники, используя разрешение на вылов для научных целей, добывали запрещенные биоресурсы круглый год, после чего продавали их оптовыми партиями. При этом они вносили в акты ложные данные о периодах и объемах улова", — сообщила Ирина Волк, представитель МВД.

У браконьеров изъяли полторы тонны рыбы, в том числе — краснокнижные виды. Преступники выходили на свой промысел на 6 лодках. Они даже не пытались создать видимость научной работы.

"В научном плане указывается тот объём, который необходим для изучения. По факту, он отличается. Вылавливается гораздо больше, то количество, которое было выловлено, оно подлежит возврату. Его нужно вернуть в свои воды. Этого не было сделано. Поэтому это вызвало подозрения", — пояснил Манвел Агаджанян, член Ассоциации юристов России, член Российского профессорского собрания.

По словам экспертов, такая мошенническая схема – это испытанный способ подзаработать для нечистых на руку сотрудников научных организаций. Дальний Восток, Баренцево море, Каспий. В низовьях Волги промышленный вылов осетров запрещен с 2002 года.

"Вы можете без труда найти на рынках Астрахани, Волгограда, Москвы, чёрную икру осетров, выловленных именно там, а ведь это происходит при содействии этих научных сотрудников. Иным способом это сделать невозможно", — отмтеил Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству.

В волгоградском НИИ озёрного и рыбного хозяйства всё отрицают, говорят, что их коллега ни при чём. Но наблюдатели предполагают, что научный сотрудник не просто причастен к незаконной рыбалке, он часто сам забрасывал невод.

"Передать разрешительные документы – это слишком рискованно. Все работают под эти документы. Вот обратились к нему некие люди, некие браконьеры, надо 2-3-5 тонн выловить. Он с ними и ловит. Отдать документы – это значит, к тебе никто никогда не придёт", — уверен Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству.

Справиться таким научным браконьерством сложно и некому. В России дефицит инспекторов. Около 3 тысяч человек на 2,5 миллиона водоёмов. Задержанные в Цимлянском водохранилище злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы.