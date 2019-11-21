Коке попался на кокаине. Экс-футболиста арестовали за наркотики

Известный в недавнем прошлом испанский футболист Серхио Контрерас Пардо, который на футбольном поле носил псевдоним Коке, арестован правоохранителями его страны. Игрока, завершившего карьеру в 2016 году, подозревают в контрабанде наркотиков и других запрещенных препаратов.

Полиция долго вела расследование, но зато на выходе получила 20 арестованных, которым вменяется создание группировки по изготовлению и сбыту наркотических средств, сообщает издание El Confidencial. В ходе операции по захвату членов банды наркоторговцев было обнаружено около тонны гашиша, экстази и кокаина.

Коке оказался в числе арестованных и, как сообщает инсайдер в испанской полиции, бывший футболист мог попасть в преступную группу через своего брата. Пардо играл в испанских клубах "Малага" и "Райо Вальекано", португальском "Спортинге" и французском "Марселе".