Клуб НХЛ "Торонто Мейпл Ливз" уволил главного тренера Бэбкока

Наставник одного из старейших клубов Национальной хоккейной лиги "Торонто Мейпл Ливз" Майк Бэбкок отправлен в отставку. "Кленовые листья" занимают 10-е место в Восточной конференции и не попадают в зону плей-офф, а в последних по времени шести матчах они потерпели поражения.

Временно исполнять обязанности главного тренера "Мейпл Ливз" призван Шелдон Киф, наставник фарм-клуба канадцев "Торонто Марлис". Пока не сообщается о финансовой стороне одной из самых громких отставок нынешнего сезона, ведь контракт Бэбкока действует еще до 2023 года и согласно ему специалист еще должен получить от клуба 25 млн долларов. Интересен в этой связи размер компенсации экс-наставнику.

Toronto Maple Leafs President and Alternate Governor Brendan Shanahan announced today that Mike Babcock has been relieved of his coaching duties and Sheldon Keefe has been named the Club’s new head coach. #LeafsForever