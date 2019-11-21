Клуб НХЛ "Торонто Мейпл Ливз" уволил главного тренера Бэбкока

Наставник одного из старейших клубов Национальной хоккейной лиги "Торонто Мейпл Ливз" Майк Бэбкок отправлен в отставку. "Кленовые листья" занимают 10-е место в Восточной конференции и не попадают в зону плей-офф, а в последних по времени шести матчах они потерпели поражения.

Временно исполнять обязанности главного тренера "Мейпл Ливз" призван Шелдон Киф, наставник фарм-клуба канадцев "Торонто Марлис". Пока не сообщается о финансовой стороне одной из самых громких отставок нынешнего сезона, ведь контракт Бэбкока действует еще до 2023 года и согласно ему специалист еще должен получить от клуба 25 млн долларов. Интересен в этой связи размер компенсации экс-наставнику.