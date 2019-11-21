Мини-футбол. Клуб КПРФ в шаге от Финала четырех Лиги чемпионов

В столице России проходит турнир второго группового этапа Лиги чемпионов по мини-футболу (футзалу). Хозяевами площадки являются представители команды КПРФ, которые соперничают за путевку в Финал четырех с боснийским "Мостаром", бельгийским "Халле Гооик" и словенским "Добовецом".

Накануне "коммунисты" провели второй матч в группе "А" и одержали вторую победу – на сей раз над представителями Бельгии – 2:1. Голы у россиян забили Фукин и Ромуло, у "Халле Гооик" отличился Дюжакье. В первом туре КПРФ выиграл у "Мостара" – 7:2.

Теперь все в московском отборочном квартете решится в последний день турнира, когда КПРФ сыграет с клубом "Добовец". Словенцы также одержали две победы: над "Халле" (3:1) и "Мостаром" (6:1).