Сирия вновь подверглась атаке турецких и израильских беспилотников

Пять человек погибли в результате атаки турецких беспилотников на севере сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает агентство САНА. Среди жертв — есть дети.

Погибшие находились в автомобиле, сообщает телеканал "Россия 24". По нему была выпущена ракета. Кроме этого, поступают сведения пострадавших и разрушениях из других районов, подвергшихся налету беспилотников.

Снимки с последствиями израильских ударов по юго-западу Сирии — опубликовал оператор коммерческих спутников "Имэдж Сэт Интернейшнл". На снимках из космоса видны результаты атаки по окрестностям аэропорта Дамаска. В частности, разрушенное здание "Стеклянная башня".

Накануне Израиль совершил удар по 20 по целям на юго-западе Сирии. Среди них — "Стеклянная башня" — гостиница рядом с аэропортом Дамаска. Она служила командным центром для "Сил Кудс" в Дамаске и офисом разведслужб.