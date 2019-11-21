Госдума может запретить иностранные права у водителей такси

Водителям с иностранными правами могут запретить работать в российском такси. Уже на следующей неделе этот проект внесут на рассмотрение в Госдуму. Если закон примут, то проверять водителя на профпригодность и выдавать удостоверение будут именно российские органы. Кроме того, обязательными могут стать страхование жизни и здоровья пассажира.

Сейчас подобное соглашение агрегатор такси может отменить в любой момент, сообщает телеканал "Россия 24". Благодаря нововведениям, надеются инициаторы, уровень безопасности на дорогах вырастет. При этом, как отметили инициаторы, нововведение никак не повлияет на международные соглашения о трудовых мигрантах.