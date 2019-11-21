Хозяин разбитой "Теслы" попал в безвыходное положение, машину невозможно утилизировать

Попавший в аварию владелец "Теслы" не может избавиться от автомобиля. Компании по утилизации отходов отказываются его принимать — состояние аккумулятора неизвестно, и автомобиль опасен.

Владельцу не разрешается даже передвигать разбитую машину, так как литий-ионные батареи могут воспламениться, отмечает телеканал "Россия 24". Между тем, в самой компании "Тесла" признают, что тоже не знают, что делать с попавшей в аварию машиной.