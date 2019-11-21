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21 ноября 201907:29

Джо Байден заступился за потребителей марихуаны

EPA

В ходе предвыборных теледебатов кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны в Соединенных Штатах. По его мнению, все, на кого в этой связи заводили уголовное дело, должны выйти из тюрьмы.

Одновременно политик призвал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении, передает РИА Новости.

В настоящее время Джо Байден сохраняет лидерство среди кандидатов-демократов, за ним следует сенатор Элизабет Уоррен, на третьем месте — Берни Сандерс.

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