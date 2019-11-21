МЦД приходят в Москву и область: "Иволги" отправляются в полет

Первые поезда "Иволга" с пассажирами полетят сегодня по московским центральным диаметрам. На два маршрута выйдут десятки современных поездов российской разработки, которые повезут людей со скоростью до 160 километров в час. Путь из области до центра столицы сокращается в разы.

Этой яркой птицы на рельсах ждали четыре миллиона человек — ровно столько пассажиров по подсчетам специалистов будет пользоваться двумя из пяти планируемых веток наземного метро. Чтобы первые пассажиры не заблудились, установлены сотни новых информационных табличек.

МЦД — это и электричка, и метро одновременно. С одной стороны, не надо спускать в подземку, с другой — составы ходят так же часто, как и в метро. Добраться из Подмосковья в центр столицы теперь быстрее, чище, дешевле. Первые два диаметра свяжут Одинцово с Лобней, а Нахабино — с Подольском .

Генеральный директор МЦД Алексей Тищенко поясняет: "Начнут курсировать электрички с промежутками 6 минут. Значит, путь из того же Нахабина в центр будет занимать 20 минут, в отличие от автомобилей, которые стоят мертво в пробках".

Первый диаметр – "Белорусско-Савеловский". Это 52 километра сквозь всю Москву, время в пути — минимальное, комфорт — максимальный. На маршрут выходят "Иволги", 39 новеньких поездов российской разработки. Пассажиров повезут с ветерком — до 160 километров в час.

Вторая запускаемая ветка – "Курско-Рижский" диаметр. Начинать работу будет с 5:30 утра. Маршрут — 38 станций и 116 минут в пути. Каждая ветка МЦД — это часть уже существующей транспортной сети, так что при пересадке на метро или МЦК платить не надо.

"Устанавливается освещение, лавки, урны, новая навигация, ремонтируется край платформы, делается новая тактильная плитка ограждения. Самое главное, что устанавливаются новые погодные модули, чтобы в плохую погоду можно было не просто ожидать поезд, а ожидать его с комфортом. Например, чтобы можно было бы зарядить даже мобильный телефон", — подчеркивает директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании Артем Царев.

Тридцать восемь рублей — чтобы проехать в центральной части диаметров, сорок пять — чтобы добраться из пригорода. Оплачивать можно картой "Тройка", для этого ее надо активировать. Теперь те, кто раньше стояли в очереди на электричку или толкались в подземке, полетит на "Иволгах".