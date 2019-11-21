Помочь может каждый: пятимесячному ребенку требуется дорогостоящее лечение

"Русфонд" объявляет сбор средств на лечение пятимесячного Саши Тихонова. Кости черепа мальчика срослись раньше времени, из-за чего у него деформировано лицо. Чтобы мозг ребенка развивался правильно, необходима операция и ношение специальных шлемов. Откладывать лечение нельзя, но нужных средств у семьи нет. Как помочь?

То, что ее ребенок с особенностями, Татьяна заметила сразу после родов — голова малыша была неправильной формы. Тогда педиатр успокоила, что с ростом форма черепа исправится. Время шло, но деформация только усиливалась.

- Диагноз у нас — тригоноцефалия и позиционная плагиоцефалия затылочной части. У него маленький лоб, большая затылочная часть. Небольшое лицо, близко посаженные глаза. Лицо деформируется.

Это пока единственное, что отличает Сашу от здоровых детей. Но если не исправить патологию вовремя, головному мозгу малыша будет некуда расти. Пострадают слух, зрение, начнется отставание в развитии. Предотвратить осложнения может только операция в раннем возрасте.

"Для ликвидации тригоноцефалии — треугольного черепа — будет сделана операция с реконструкцией с применением современных биопластин, винтов, чтобы повторно туда ему не влезать и не вынимать эти винты", — говорит руководитель клиники детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, профессор Виталий Рогинский.

Операцию проведут по квоте, однако такие пластины для реконструкции черепа государством не оплачиваются. Их стоимость — около 700 тысяч рублей. Еще 180 тысяч семья вынуждена заплатить за специальные шлемы. С их помощью удастся исправить деформацию затылочной части головы.

Благодаря собранным средствам полгода назад Вика уже прошла такое лечение. За четыре месяца терапии череп малышки приобрел правильную форму.

- Сильно был как бы скос направо. А сейчас у нас более-менее ровненько. Мы сильно скорректировали эту левую часть.

Чем раньше начать лечение, тем лучше результат. Саше пять месяцев, и чтобы успеть исправить форму затылка до операции на лобной части, надеть шлем ему нужно уже сейчас.

У семьи таких денег нет, но помочь малышу может каждый. Достаточно отправить СМС со словом ВЕСТИ/VESTI на короткий номер 5542. Одно сообщение стоит 100 рублей.

Общая сумма лечения — 870 тысяч. Когда соберется нужная сумма, начнут проводить терапию. Сразу после этого Сашу ждет операция, которая подарит ему полноценную жизнь.