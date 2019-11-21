Веденская уличила Епифанцева в измене с Цукановой-Котт, подсунув в куртку диктофон

В "Судьбе человека" Анастасия Веденская — та самая бойкая Рая из сериала "Рая знает все!" – рассказывает, как разоблачила бывшего мужа и отца своих двоих сыновей Владимира Епифанцева.

О том, что он изменяет ей с подругой – актрисой Анной Цукановой-Котт, Анастасия узнала совершенно случайно и, как это часто бывает, практически последней.

Актриса называет это "двойным предательством", от которого было очень больно. Тем более что в начале их совместной жизни, когда Веденская узнала, что беременна, рожать она не хотела.

В ее планах была карьера, да и замуж за Епифанцева выходить Анастасия не планировала, но Владимир умолял оставить ребенка, и она согласилась.

Тогда еще Епифанцев не был особо известен как актер и режиссер, денег тоже не хватало. В семье росли два сына, и первое время Анастасия занималась детьми, домом и делала все, чтобы муж состоялся в профессии.

Сейчас актриса признается, что винит себя за мысли отказаться от рождения детей, да и мужем и отцом Епифанцев, по ее словам, был заботливым.

Тем неожиданней и больней было узнать об измене, да еще и с подругой. Произошло это на съемках фильма "Кремень. Освобождение". У супругов были разные номера, чтобы они не мешали друг другу выспаться из-за разных графиков.

Однажды вечером Анастасия внезапно зашла к Владимиру, но тот вдруг спешно ушел в туалет, а она получила сообщение любовнице, которое муж по ошибке отправил ей.

Позже подруга и супруг пытались представить все так, будто Веденская все неправильно поняла, но Анастасия пошла на хитрость: подложила в куртку мужа диктофон.

После того, что она потом услышала на записи, никаких сомнений в измене Епифанцева не осталось. Так актриса осталась одна с двумя детьми и без квартиры.

Владимир не хотел давать развод и отказывался подписывать бумагу, которая стала бы для Анастасии гарантией финансового обеспечения их сыновей.

Кто во время съемок сериала "Рая знает все!" помог найти актрисе хорошего адвоката? Что услышала она о себе на диктофонной записи разговора бывшего мужа и подруги? Общаются ли сыновья с отцом? И нашла ли мужчину, который сделал ее счастливой?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – актриса Анастасия Веденская.