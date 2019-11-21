Мать 11 лет держала троих детей в домашней тюрьме на глазах у соседей и соцработников

В "Прямом эфире" – жуткие подробности трагедии в челябинском городе Усть-Катав. Там 55-летняя Дина Азизова, которая в небольшом городке была очень востребованной портнихой с большим количеством знакомых, как оказалось, 11 лет избивала, держала взаперти, не водила к врачам и не пускала в школу своих троих детей – двух дочерей и сына.

Соседи о существовании детей знали, но их практически не видели. Домой к себе Дина никого не приглашала, к клиентам ездила на дом сама, а про детей говорила, что они либо уехали в другой город, либо на "дистанционном обучении".

Мужа, который старше Дины на 14 лет, она отправила на заработки в другой город и требовала высылать деньги, в том числе на "лечение" от заболеваний (даже от "онкологии"), которых у нее не было.

Когда подросшая 20-летняя дочь Дарина тайком от матери познакомилась в соцсетях с ровесником Вячеславом Коротковым, она показала фото синяков и кровоподтеков от побоев матери.

Парень возмутился и предложил девушке сбежать из домашней тюрьмы.

Дарина решилась не сразу, но через некоторое время все-таки попросила вызвать такси и вместе с младшим братом и сестрой сбежала к Вячеславу.

Уже утром там была полиция и соцработники. А Азизова, узнав, что дети отказываются к ней возвращаться, подожгла дом и покончила с собой.

В ходе программы выяснилось, что у женщины были проблемы с психикой после того, как в 2003 году ее старшая дочь от предыдущего брака Диляра нанесла 80 ударов топором 14-летней девочке и отсидела за убийство шесть лет в тюрьме.

Вероятно, по этой причине Азизова держала взаперти других своих детей.

Что рассказывает об отношениях в семье вызванный с заработков в другом городе муж Дины и отец ее троих детей Суюн Рахматов? Как оказалось, что по документам в последние годы он уже не был мужем Азизовой?

Почему соцзащита не обращала внимания на детей, не посещавших школу, а соседи не заподозрили неладное в семье общительной женщины, которую (как портниху) знали многие местные жители?

И почему так долго об издевательствах матери дети не говорили никому, даже своему родному отцу?

Подробности этой страшной трагедии – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".