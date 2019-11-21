Минздрав отменил тест на наркотики при получении прав

Минздрав отложил вступление в силу приказа, согласно которому при получении водительского удостоверения надо сдавать тест на наркотики.

Как написал на своей странице в соцсетях замглавы ведомства Олег Салагай, такое решение принято министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой "с учетом обеспокоенности граждан".

По словам Салагая, соответствующий приказ "уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", передает "Интерфакс".

Замминистра также сообщил, что "будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Приказ о прохождении теста на наркотики при получении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября.

В СМИ и соцсетях сообщили об огромных очередях людей, желающих получить справки до этого срока, поскольку после 22 ноября всех желающих сдать на права направляли бы на два дополнительных анализа, стоимость которых составляет несколько тысяч рублей.

Президент России во время поездки по открывшемуся 21 ноября маршруту МЦД, комментируя данную инициативу, возмутился.

"Чушь какая-то! У нас более 3 миллионов человек получают не более 11 280 рублей, а тут справка 5 тысяч!" – сказал Владимир Путин.