Георгий Джикия вошел в список лучших футболистов отбора Евро-2020

Европейский союз футбольных ассоциаций составил классификацию лучших футболистов отборочного турнира первенства Европы 2020 года. Выступления игроков всех сборных оценивались с помощью специально разработанного алгоритма. Единственным россиянином в Топ-100 рейтинга УЕФА оказался Георгий Джикия.

Игрок обороны национальной сборной и московского "Спартака" набрал 956 условных баллов и занял в рейтинг-листе 69-е место. В топ-100 также вошли два футболиста из российских клубов: польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк занял 81-е место, а белорус Александр Мартынович ("Краснодар") занял 82-е место.

В пятерке лучших четыре представителя сборной Нидерландов: Мемфис Депай (2607 баллов и 1-е место), Фрэнки де Йонг (2518 и 2-е), Маттейс де Лигт (2195 и 4-е) и Яспер Силлессен (1885 и 5-е). Третью строчку рейтинга занял вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд (2401 балла).

В Топ-10 также вошли Антуан Гризманн (Франция, 1878 баллов), Бернарду Силва (Португалия, 1847), Рубен Диаш (Португалия, 1785), Серхио Рамос (Испания, 1783) и Криштиану Роналду (Португалия, 1763).