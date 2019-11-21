Спасибо от москвичей: Путин получил именную "Тройку" и проехался по МЦД

Мэр столицы Сергей Собянин вручил Владимиру Путину именную карту "Тройка" для оплаты проезда на поездах МЦД и МЦК.

Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил главу столицы, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководителя РЖД Олега Белозерова от имени москвичей, сообщает телеканал "Россия 24". Путин особо отметил, что проекты вроде МЦД очень важны для столицы и помогают решить ее проблемы.

Также Собянин рассказал президенту о планах дальнейшего развития транспортной сети. Московские центральные диаметры – это революция в пассажирских перевозках. Например, ранее никто из экспертов не смог предсказать популярность Московского центрального кольца. Однако сейчас им пользуются 550 тысяч человек в сутки.



Напомним, 21 ноября Владимир Путин принял участие в открытии первой ветки МЦД, которая соединила Одинцово и Лобню. В этот же день начал работу и второй маршрут – Нахабино-Подольск. Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2021 год.