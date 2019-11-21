Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В Российской Федерации есть все предпосылки для улучшения качества жизни людей. Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По его словам, в настоящее время в России стабильные макроэкономические показатели, низкая инфляция и профицит бюджета: "Есть избыток положительного сальдо, который позволяет использовать часть средств Фонда национального благосостояния на развитие масштабных проектов".

Существует крупная программа нацпроектов общей стоимостью 380 миллиардов долларов, где 2/3 — это государственные ресурсы, а оставшаяся треть должна прийти от частных инвесторов. По мнению финансиста, дальнейшая реализация этих проектов через 3-5 лет должна существенно улучшить ситуацию с экономическим ростом, что позволит решить и ряд важных социальных задач. "Российские граждане, люди с низкими доходами, которых большинство в стране, должны почувствовать улучшение жизни", — подчеркнул Костин.

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения. "Эта мера затронет десятки миллионов людей и в определенной степени будет изъятием из доходов бюджета. Но, по расчетам, до 35-40 процентов вернутся в виде других доходов. Если освободить человека, получающего 12 тысяч рублей, от налога, то эти полторы тысячи он понесет в магазин, купит еду. Это все пойдет на потребительский рынок. То есть будет способствовать росту потребления и налогооблагаемой базы в России", — заключил Костин.