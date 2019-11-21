В Крыму во время урока географии умер десятиклассник

В сельской средней школе Сакского района на западе Крыма в среду, 20 ноября, во время урока умер школьник.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу министерства образования, науки и молодежи республики, десятикласснику стало резко плохо во время занятий. Спасти школьника не удалось. Отмечается, что у ребенка ранее имелись проблемы со здоровьем, из-за которых он был освобожден от физкультуры.

В ведомстве предположили, что причиной ухудшения здоровья школьника могли стать личные переживания — у несовершеннолетнего недавно погиб отец.

Как сообщает ТАСС, ученик умер от сердечного приступа на уроке географии. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту случившегося.