"Владычица пивная": в Петербурге уволили учительницу за аккаунт в Twitter

Молодую петербургскую учительницу уволили за аккаунт в социальной сети Twitter. На профиль педагога были подписаны несколько тысяч человек, ее посты пользовались популярностью. Но администрации школы в Приморском районе аккаунт 25-летней учительницы под ником "владычица пивная" показался чересчур откровенным и неприемлемым.

О своем увольнении девушка рассказала в том же Twitter. Сама педагог считает, что это должно было произойти рано или поздно, поскольку стать для учеников единственным понимающим их взрослым сравнимо с несоответствующим должности учителя моральным обликом.

В настоящее время девушка ограничила доступ к своей странице в социальной сети. Но некоторым СМИ удалось сохранить посты, вызвавшие возмущение. Как сообщает "НТВ", молодая учительница свободно размышляла в Twitter про интимные отношения, алкоголь. Например, она открыто рассказывала о том, как после свидания могла проснуться в кровати бывшего парня, как ранним утром в нетрезвом состоянии выходила из бара и еле шла до дома.

По данным издания "Фонтанка.ру", стаж учительницы в школе является небольшим. Директор школы, в которой работала девушка, рассказала, что педагог якобы сама написала заявление по собственному желанию. О непристойном аккаунте в Twitter администрации учебного заведения рассказали родители учеников.

Уволенная девушка сообщила на странице в соцсети, что ей активно пишут ученики и сожалеют об уходе "очень хорошей учительницы". При этом педагог не стала негативно отзываться о бывшем месте работы: "Школа классная, в плохой я бы работать не стала". Стоит отметить, что перемены в жизни сказались положительно на популярности девушки — только за ночь на ее аккаунт в Twitter подписались более чем семь тысяч подписчиков.

К слову, в одном из постов "владычица пивная" написала, что является однокурсницей убитой историком Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.