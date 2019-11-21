СКР просит направить мать, оставившую ребенка на морозе, на принудительное лечение

Следственный комитет России будет просить суд направить на принудительное лечение жительницу Москвы Надежду Куликову, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке "Лосиный остров" в феврале 2019 года.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Она сослалась на итоги стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, назначенной Куликовой в рамках возбужденного уголовного дела по обвинениям в попытке убийства ребенка и жестоком обращении с несовершеннолетним. Эксперты пришли к выводу о невменяемости женщины.

Ранее информированный источник, близкий к следствию, сообщил, что экспертиза выявила у подследственной параноидную шизофрению. Болезнь, в частности, заключалась в том, что с 2017 года Куликова стала усиленно "лечить" своего сына от разных заболеваний.

18 февраля 33-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о

пропаже шестилетнего сына. Она рассказала, что накануне ехала на автомобиле мимо столичного парка "Лосиный остров" и по просьбе ребенка заехала туда, как вдруг он убежал из машины и не вернулся.

Мальчика обнаружили утром 18 февраля рядом с автозаправкой, при этом свидетели рассказали следователям, что на ребенке был обмотанный липкой лентой мешок. Три рулона такого же скотча и нож были обнаружены при обыске автомашины Куликовой. Рассказ ребенка противоречил показаниям матери. Она была арестована, сын помещен в один из московских центров содействия семейному воспитанию.